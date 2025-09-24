Мошенника, который развёл Олега Газманова на деньги, оставили СИЗО
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве в отношении Газманова
Обложка © Telegram / Газманов Олег Михайлович
Московский городской суд оставил в силе решение о содержании под стражей Геворга Саркисяна, обвиняемого в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова. Об этом сообщает РИА «Новости» из зала суда.
«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», — огласила решение судья.
При этом защита Саркисяна заявила суду, что никаких преступлений он не совершал, его отношения с потерпевшими носили лишь предпринимательский характер и были закреплены коммерческими договорами. Представитель обвиняемого уже просил суд изменить меру пресечения на домашний арест. Делегат семьи Газманова Роман Кузьмин настаивал на сохранении меры из-за опасений, что Саркисян, находясь на свободе, может покинуть Россию.
Напомним, что Олег Газманов и его супруга Марина предоставили Геворку Саркисяну, обвиняемому в мошенничестве, заём ещё в 2019 году. В уголовном деле фигурирует сразу несколько эпизодов преступной деятельности обвиняемого, включая мошенничество в отношении семьи исполнителя.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.