24 сентября, 12:04

Мошенника, который развёл Олега Газманова на деньги, оставили СИЗО

Обложка © Telegram / Газманов Олег Михайлович

Московский городской суд оставил в силе решение о содержании под стражей Геворга Саркисяна, обвиняемого в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова. Об этом сообщает РИА «Новости» из зала суда.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», огласила решение судья.

При этом защита Саркисяна заявила суду, что никаких преступлений он не совершал, его отношения с потерпевшими носили лишь предпринимательский характер и были закреплены коммерческими договорами. Представитель обвиняемого уже просил суд изменить меру пресечения на домашний арест. Делегат семьи Газманова Роман Кузьмин настаивал на сохранении меры из-за опасений, что Саркисян, находясь на свободе, может покинуть Россию.

Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве все пенсионные накопления

Напомним, что Олег Газманов и его супруга Марина предоставили Геворку Саркисяну, обвиняемому в мошенничестве, заём ещё в 2019 году. В уголовном деле фигурирует сразу несколько эпизодов преступной деятельности обвиняемого, включая мошенничество в отношении семьи исполнителя.

