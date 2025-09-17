Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве все пенсионные накопления

Певец Олег Газманов передал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну все средства, которые он откладывал в течение жизни на пенсию. Об этом сообщил адвокат семьи артист Роман Кузьмин.

Юрист пояснил РИА «Новости», что в 2019 году певец, как и его супруга Марина Анатольевна, предоставили Саркисяну заём. Особо он подчеркнул, что эти деньги представляли собой все накопления артиста, предназначавшиеся для пенсии.

Кузьмин также рассказал, что Саркисян начал входить в круг общения семьи Газмановых примерно с 2016 года, стараясь создать о себе исключительно положительное впечатление. По словам адвоката, он фактически воспользовался доверительным отношением к нему со стороны семьи и получил денежные средства. Когда через год Газмановы попросили вернуть долг, Саркисян заявил, что у него нет денег, и непонятно куда их инвестировал. Юрист уточнил, что со стороны его клиентов это был именно заём, а не инвестиция.

Далее адвокат добавил, что впоследствии Саркисян начал ссылаться на пандемию ковида, а затем на проведение специальной военной операции, которые якобы мешают ему перевести деньги из Соединённых Штатов Америки, где он постоянно проживает. Кузьмин отметил, что, хотя Саркисян и является гражданином России, последние годы он живёт в США, где у него находится семья, дом, имущество и, по утверждению юриста, их деньги. В Россию он приезжает тайно, и все попытки встретиться с ним заканчивались безрезультатно — он не шёл на контакт и уезжал.

В конечном счёте Газмановы осознали, что стали жертвами обмана, и приняли решение написать заявление в Следственный комитет Российской Федерации.

На днях правоохранительные органы сообщили агентству о задержании в Москве мужчины, подозреваемого в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги. Им оказался ранее не судимый гражданин РФ. Другой собеседник агентства в правоохранительных органах уточнил, что в уголовном деле фигурирует несколько эпизодов преступной деятельности обвиняемого, включая мошенничество в отношении семьи Газмановых.