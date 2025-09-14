Олега Газманова и его жену развели на деньги – подозреваемый задержан
В Москве задержан подозреваемый в разводе певца Олега Газманова на деньги
Обложка © VK / Олег Газманов
В Москве задержан подозреваемый в крупном мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги. По данным источников РИА «Новости» в правоохранительных органах, аферист является гражданином России и до этого не привлекался к уголовной ответственности.
В материалах уголовного дела фигурируют несколько эпизодов мошенничества, один из которых напрямую связан с семьёй Газмановых. По версии следствия, фигурант использовал поддельные документы для получения денег у артиста и его супруги. Изначально суд в Москве отправил задержанного под стражу, но затем его отпустили под домашний арест.
«Фигуранту предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в материалах следствия.
Детали дела неизвестны, но в сентябре прошлого года Олег Газманов рассказал, что аферисты пытались одурачить его по дипфейку. Ему поступил видеозвонок от известной женщины-политика и был сразу сброшен. Сразу же после этого последовало сообщение со странным содержанием. Но, по всей видимости, речь идёт о другом преступлении, поскольку о потере денег певец не сообщал.