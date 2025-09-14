«У нас всё хорошо»: Менеджер Газманова заявил, что ничего не слышал о мошенниках
Менеджер Ерхов: Олег Газманов не делился информацией насчёт мошенников
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Бренд-менеджер российского певца Олега Газманова заявил, что ему ничего неизвестно о случаях мошенничества, в результате которых якобы пострадал исполнитель. Об этом Иван Ерхов рассказал в беседе с изданием «Абзац».
«У нас всё хорошо, ведётся работа, новый тренд от Олега Михайловича охватил всю страну», — поделился Ерхов.
По словам помощника, Газманов не рассказывал ему, что стал жертвой аферистов. Менеджер предположил, что информация о мошенничестве может быть просто слухами.
Напомним, сегодня стало известно о мошенничестве в сторону Олега Газманов и его жены. В Москве уже успели задержать подозреваемого афериста, он является гражданином России и до этого не привлекался к уголовной ответственности. В материалах дела фигурируют сразу несколько эпизодов мошенничества, один из которых напрямую связан с семьёй Газмановых.