Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 10:45

«У нас всё хорошо»: Менеджер Газманова заявил, что ничего не слышал о мошенниках

Менеджер Ерхов: Олег Газманов не делился информацией насчёт мошенников

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Бренд-менеджер российского певца Олега Газманова заявил, что ему ничего неизвестно о случаях мошенничества, в результате которых якобы пострадал исполнитель. Об этом Иван Ерхов рассказал в беседе с изданием «Абзац».

«У нас всё хорошо, ведётся работа, новый тренд от Олега Михайловича охватил всю страну», — поделился Ерхов.

По словам помощника, Газманов не рассказывал ему, что стал жертвой аферистов. Менеджер предположил, что информация о мошенничестве может быть просто слухами.

«Танцуй, как Газманов»: Как 74-летний певец активировал мемный бум среди зумеров
«Танцуй, как Газманов»: Как 74-летний певец активировал мемный бум среди зумеров

Напомним, сегодня стало известно о мошенничестве в сторону Олега Газманов и его жены. В Москве уже успели задержать подозреваемого афериста, он является гражданином России и до этого не привлекался к уголовной ответственности. В материалах дела фигурируют сразу несколько эпизодов мошенничества, один из которых напрямую связан с семьёй Газмановых.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Олег Газманов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar