«У нас всё хорошо»: Менеджер Газманова заявил, что ничего не слышал о мошенниках

Бренд-менеджер российского певца Олега Газманова заявил, что ему ничего неизвестно о случаях мошенничества, в результате которых якобы пострадал исполнитель. Об этом Иван Ерхов рассказал в беседе с изданием «Абзац».

«У нас всё хорошо, ведётся работа, новый тренд от Олега Михайловича охватил всю страну», — поделился Ерхов.

По словам помощника, Газманов не рассказывал ему, что стал жертвой аферистов. Менеджер предположил, что информация о мошенничестве может быть просто слухами.