«Танцуй как Газманов»: Как 74-летний певец активировал мемный бум среди зумеров

Названы причины успеха Газманова, ставшего мемом зумеров после танца
Олег Газманов. Обложка © РИА Новости / Павел Бедняков
Интерес зумеров к 74-летнему Олегу Газванову значительно вырос после его выступления на фестивале «Новая волна», где народный артист России станцевал вместе с женой Мариной под песню «Я по жизни загулял», выпущенную в 1994 году. Видео с их танцем быстро разошлось по соцсетям, став вирусным. Пользователи Сети в рамках флешмоба «Танцуй как Газманов» начали публиковать свои версии танца, снятые в самых необычных местах.
Тренд под песню Олега Газманова. Видео © TikTok / elona.fm
Кроме того, певец стал героем шуток у зумеров. Особое внимание привлекли шутки о его коленях. После комментария «Хочу такие же сильные и уверенные колени» под одним из видео эта фраза быстро стала мемом. Пользователи начали соревноваться, кто лучше повторит движения звезды, сопровождая свои ролики подписью: «Ставь лайк, если в 20 лет завидуешь коленям 74-летнего Газманова».
Музыкант поддержал зумеров, выпустил видеоурок с подробным объяснением хореографии и даже объявил конкурс на лучший танцевальный вариант. Эксперты указывают, что среди молодёжи сейчас наблюдается интерес к «старому» и эмоционально насыщенному искусству. Выступления Газманова с элементами спортивной хореографии отлично соответствуют этому тренду, пишет РИА «ФедералПресс».
