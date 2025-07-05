«Он меня загазманит»: Родион Газманов рассказал, почему отказался от помощи отца
Родион Газманов отказался от сотрудничества с отцом, чтобы не «загазманиться»
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Певец Родион Газманов раскрыл, по какой причине он в определённый момент своего творческого пути прекратил сотрудничество с отцом Олегом Газмановым. 44-летний артист и исполнитель хитов «Парами» разоткровенничался в беседе с Леди Mail.
«Мой отец, безусловно, невероятно талантливый артист, но ещё на заре моей музыкальной карьеры у нас с ним состоялся серьёзный разговор, в ходе которого мы с ним договорились, что я буду идти к своей цели стать востребованным артистом, пишущим классные песни, своей дорогой», — объясняет сын известного певца.
Своё мнение наследник знаменитого певца подкрепил яркой цитатой писателя-сатирика Андрея Кнышева: «В искусстве он шёл по стопам великих, поэтому следов не оставил», добавив, что сам хотел бы оставить собственное яркое музыкальное наследие. Сейчас, как отметил Родион, он активно работает в этом направлении.
Газманов-младший также подчеркнул, что никогда не прибегал к отцовской протекции для собственного продвижения в шоу-бизнесе. Несмотря на то, что в детстве Олег Газманов действительно писал для него песни и продюсировал, с наступлением зрелости Родион сознательно отказался от этой поддержки.
«Мы с ним пришли к мнению, что, продвигая меня, он меня просто «загазманит», — отметил певец, добавив, что второй Олег Газманов на эстраде не нужен, так как оригинала вполне хватает.
Ранее сообщалось, что сын известного актёра Вадима Демчога Вильям был осуждён на два года колонии общего режима за соучастие в мошенничестве. Его доля в преступлении составила 30 тысяч рублей. Он нашёл предложение о временной работе в социальных сетях незадолго до аферы с пенсионером.