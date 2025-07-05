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5 июля, 12:04

«Он меня загазманит»: Родион Газманов рассказал, почему отказался от помощи отца

Родион Газманов отказался от сотрудничества с отцом, чтобы не «загазманиться»

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Певец Родион Газманов раскрыл, по какой причине он в определённый момент своего творческого пути прекратил сотрудничество с отцом Олегом Газмановым. 44-летний артист и исполнитель хитов «Парами» разоткровенничался в беседе с Леди Mail.

«Мой отец, безусловно, невероятно талантливый артист, но ещё на заре моей музыкальной карьеры у нас с ним состоялся серьёзный разговор, в ходе которого мы с ним договорились, что я буду идти к своей цели стать востребованным артистом, пишущим классные песни, своей дорогой», — объясняет сын известного певца.

Своё мнение наследник знаменитого певца подкрепил яркой цитатой писателя-сатирика Андрея Кнышева: «В искусстве он шёл по стопам великих, поэтому следов не оставил», добавив, что сам хотел бы оставить собственное яркое музыкальное наследие. Сейчас, как отметил Родион, он активно работает в этом направлении.

Газманов-младший также подчеркнул, что никогда не прибегал к отцовской протекции для собственного продвижения в шоу-бизнесе. Несмотря на то, что в детстве Олег Газманов действительно писал для него песни и продюсировал, с наступлением зрелости Родион сознательно отказался от этой поддержки.

«Мы с ним пришли к мнению, что, продвигая меня, он меня просто «загазманит», — отметил певец, добавив, что второй Олег Газманов на эстраде не нужен, так как оригинала вполне хватает.

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Ранее сообщалось, что сын известного актёра Вадима Демчога Вильям был осуждён на два года колонии общего режима за соучастие в мошенничестве. Его доля в преступлении составила 30 тысяч рублей. Он нашёл предложение о временной работе в социальных сетях незадолго до аферы с пенсионером.

Ольга Сливченко
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