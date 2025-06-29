Shaman, Газманов и не только: В Apple Music вернулись профили российских артистов

Американский музыкальный сервис Apple Music принял решение вернуть сведения о биографии для некоторых российских артистов, чьи профили ранее были удалены с площадки в связи с санкциями Европейского союза. Среди исполнителей, чьи «карточки» вновь появились в системе, значатся Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов и коллектив «Любэ».

При этом их полная дискография остаётся по-прежнему недоступной для пользователей платформы. Стоит отметить, что ранее зарубежные цифровые музыкальные площадки, такие как Spotify и сам Apple Music, а также видеохостинг YouTube, уже вводили ограничения на доступ к профилям и творчеству этих российских деятелей культуры после обновления санкционных списков ЕС.