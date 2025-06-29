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Регион
29 июня, 17:01

Shaman, Газманов и не только: В Apple Music вернулись профили российских артистов

Музыкальный сервис Apple Music вернул карточки Shaman, Гагариной, Лепса и «Любэ»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nikkimeel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nikkimeel

Американский музыкальный сервис Apple Music принял решение вернуть сведения о биографии для некоторых российских артистов, чьи профили ранее были удалены с площадки в связи с санкциями Европейского союза. Среди исполнителей, чьи «карточки» вновь появились в системе, значатся Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов и коллектив «Любэ».

При этом их полная дискография остаётся по-прежнему недоступной для пользователей платформы. Стоит отметить, что ранее зарубежные цифровые музыкальные площадки, такие как Spotify и сам Apple Music, а также видеохостинг YouTube, уже вводили ограничения на доступ к профилям и творчеству этих российских деятелей культуры после обновления санкционных списков ЕС.

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Ранее сообщалось, что Канберра ужесточила свои санкционные ограничения, нацелившись на ряд российских граждан, включая представителей медиасообщества, руководителей компаний и Заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как Shaman. Информацию подтвердила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Ольга Сливченко
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