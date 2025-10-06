В Дагестане задержаны пособники бизнесмена Сулейманова, подозреваемого в организации убийств

Правоохранительные органы задержали в Дагестане не менее трёх человек, подозреваемых в пособничестве бизнесмену Ибрагиму Сулейманову, который ранее был арестован по обвинению в организации убийств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, задержанные подозреваются в причастности к покушению на убийство, совершённому в 2021 году. Следствие полагает, что Сулейманов являлся организатором этого преступления. Покушение не удалось, и предполагаемая жертва осталась жива.

Напомним, самого предпринимателя подозревают в причастности к убийству экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, совершённому в 2004 году. Следственный комитет РФ планирует проверить предпринимателя на причастность к другим тяжким преступлениям, включая организацию заказных убийств. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах и покушении, и он может получить пожизненный срок. Сам Сулейманов отрицает свою вину.

