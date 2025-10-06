Валдайский форум
6 октября, 01:31

В Дагестане задержаны пособники бизнесмена Сулейманова, подозреваемого в организации убийств

ТАСС: В Дагестане по делу Сулейманова задержаны как минимум три его пособника

Ибрагим Сулейманов. Обложка © Telegram / SHOT

Правоохранительные органы задержали в Дагестане не менее трёх человек, подозреваемых в пособничестве бизнесмену Ибрагиму Сулейманову, который ранее был арестован по обвинению в организации убийств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, задержанные подозреваются в причастности к покушению на убийство, совершённому в 2021 году. Следствие полагает, что Сулейманов являлся организатором этого преступления. Покушение не удалось, и предполагаемая жертва осталась жива.

Напомним, самого предпринимателя подозревают в причастности к убийству экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, совершённому в 2004 году. Следственный комитет РФ планирует проверить предпринимателя на причастность к другим тяжким преступлениям, включая организацию заказных убийств. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах и покушении, и он может получить пожизненный срок. Сам Сулейманов отрицает свою вину.

Силовики провели свыше 40 обысков по уголовному делу бизнесмена Сулейманова

Ранее стало известно, что рок-музыканты Роман Насрыев* и Алексей Нуриев*, осуждённые по делу о поджоге администрации города Бакал, готовились к новым атакам. Они намеревались создать группу численностью 100–200 человек и при необходимости заставлять людей присоединяться «под угрозой расстрела». Кроме того, осуждённые интересовались партизанской тактикой. Напомним, в 2023 году суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам лишения свободы Насрыева* и Нуриева*, обвиняемых в теракте после поджога администрации города Бакала. В суде отмечалось, что первые четыре года они проведут в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Криминал
  • Дагестан, Республика
