Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые преступления

Челябинские рок-музыканты Роман Насрыев* и Алексей Нуриев*, осуждённые по делу о поджоге администрации города Бакал, готовились к новым атакам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Фигуранты обсуждали ведение «информационной войны» и деятельность в подполье. Они намеревались создать группу численностью 100–200 человек и при необходимости заставлять людей присоединяться «под угрозой расстрела». Кроме того, осуждённые интересовались партизанской тактикой.

Напомним, в 2023 году суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам лишения свободы Насрыева* и Нуриева*, обвиняемых в теракте после поджога администрации города Бакала. В суде отмечалось, что первые четыре года они проведут в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима.

Ранее в Перми суд арестовал 15-летнего школьника по подозрению в попытке совершения террористического акта возле железной дороги. Он совершил поджог металлического шкафа, предназначенного для батарей, в непосредственной близости от железнодорожного полотна. При вынесении вердикта суд принял во внимание отрицательную характеристику из образовательного учреждения, склонность к бродяжничеству и девиантному поведению. Более того, подросток уже ранее совершал противоправные действия. По этой причине прошение защиты о более мягкой меры пресечения было отклонено.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.