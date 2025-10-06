Суд отклонил просьбу экс-главы ГВСУ-8 Выгулярного об освобождении под залог

Бывший руководитель Главного военно-строительного управления № 8 (ГВСУ-8) Вадим Выгулярный, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, обратился в суд с просьбой об изменении меры пресечения и освобождении из СИЗО под залог. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на судебные материалы.

Согласно материалам дела, Выгулярный просил суд смягчить меру пресечения, заменив её на домашний арест, запрет определённых действий или внесение залога. Его защита аргументировала свою позицию тем, что в ходе следствия наблюдается «волокита», предварительное расследование ведётся неэффективно, а следственные действия с обвиняемым проводятся крайне редко.

Адвокаты настаивают на том, что заключение Выгулярного под стражу было незаконным, поскольку обстоятельства инкриминируемого ему преступления связаны с предпринимательской деятельностью. Однако суд отклонил доводы защиты и оставил Выгулярного под стражей.

Напомним, Вадим Выгулярный вместе с бывшей замглавы Минстроя ДНР Юлией Мерваезовой и ещё несколькими предполагаемыми сообщниками проходят по уголовному делу о хищении средств Минобороны при исполнении ряда государственных контрактов. Около пяти организаций признаны потерпевшими по делу. Выгулярный был задержан в Москве в июле этого года. В начале сентября Мещанский суд Москвы продлил срок его ареста.

