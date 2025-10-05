Силовики провели свыше 40 обысков по уголовному делу бизнесмена Сулейманова
Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
В Москве, Подмосковье и Дагестане прошли более 40 обысков в рамках уголовного дела в отношении бизнесмена Ибрагима Сулейманова, арестованного по обвинению в организации убийств. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по настоящему уголовному делу было проведено более 40 обысков. Следственные действия прошли в Москве, Подмосковье и Дагестане», — говорится в сообщении.
Предполагается, что предприниматель причастен к организации убийств. Правоохранители уточнили, что следственные действия проходили в нескольких регионах для сбора доказательств и подтверждения версии обвинения.
Напомним, что 3 октября в Москве был арестован миллиардер Ибрагим Сулейманов по подозрению в совершении убийства несколько лет назад. Он считается одним из наиболее влиятельных и скрытных бизнесменов России. Правоохранители ранее проводили обыски у Абакара Дарбишева, который был фигурантом дела против Сулейманова и умер до завершения расследования. Следственный комитет РФ планирует проверить предпринимателя на причастность к другим тяжким преступлениям, включая организацию заказных убийств. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах и покушении, и он может получить пожизненный срок.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.