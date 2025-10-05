Силовики провели свыше 40 обысков по уголовному делу бизнесмена Сулейманова

В Москве, Подмосковье и Дагестане прошли более 40 обысков в рамках уголовного дела в отношении бизнесмена Ибрагима Сулейманова, арестованного по обвинению в организации убийств. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по настоящему уголовному делу было проведено более 40 обысков. Следственные действия прошли в Москве, Подмосковье и Дагестане», — говорится в сообщении.

Предполагается, что предприниматель причастен к организации убийств. Правоохранители уточнили, что следственные действия проходили в нескольких регионах для сбора доказательств и подтверждения версии обвинения.