Семь новых фигурантов появилось в деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

В деле о хищениях у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево» появились семь новых фигурантов, они арестованы. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию, им вменяется участие в преступном сообществе.

Всего этому делу уже задержали более 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин. Трое участников находятся в международном розыске, заочно им выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие утверждает, что фигуранты похищали деньги у бойцов СВО через кражи, вымогательства и мошенничество. В преступное сообщество входили сотрудники аэропорта и правоохранительных органов. Жертв выбирали специально: стоимость поездки на такси могла вырасти в десятки раз. Так, 2 тысячи рублей превращались в 40-90 тысяч, 8 тысяч – в 122 тысячи. Оплата принималась как переводами, так и через терминал, а за отказ передавать деньги угрожали физическим насилием.

В одном из эпизодов соучастники обманули бойца, предложив ему выпить спиртное, после чего с его карты похитили 615 тысяч рублей. Общий ущерб по делу оценивают в 3 миллиона рублей.

Напомним, ОПГ, маскировавшаяся под таксистов, обманывала и вымогала деньги у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево. После поездки по изначально приемлемой цене пассажирам предъявляли счет, увеличенный в сотни раз, и угрожали при отказе платить. Ранее СМИ сообщали, что предполагаемый глава ОПГ Алексей Кабочкин якобы не знал о хищениях. Он контролировал таксистов и заставлял возмещать ущерб, если узнавал о таких случаях.