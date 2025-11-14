Суд Челябинска запретил ОПГ «Махонинские»* и национализировал их имущество

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры и официально признал объединение «Махонинские»* экстремистским. Организация теперь полностью запрещена на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Одновременно суд постановил обратить в доход государства имущество группировки — его оценили примерно в 2,5 млрд рублей. Решение вынесено 14 ноября. Национализация активов стала финальной точкой в многолетней борьбе с группировкой, которая долгое время фигурировала в криминальных материалах региона.

Напомним, что арестовывать имущество «Махонинских»* начали ещё в конце октября. Под арестом уже оказались «Юрьевский торговый комплекс», магазин «Ткани», фирмы «Армада», «Надежда», «Оргмедкорпорация», «Стройбизнессити», «Антис», «Медхимпро», а также арестована компания «Аквалэнд», во владении которой находится «Атлантида». Счета Андрея Махонина, стоящего во главе объединения, заблокированы.

* Признано экстремистским объединением, его деятельность запрещена в РФ.