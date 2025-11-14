Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 15:50

Суд Челябинска запретил ОПГ «Махонинские»* и национализировал их имущество

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры и официально признал объединение «Махонинские»* экстремистским. Организация теперь полностью запрещена на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Одновременно суд постановил обратить в доход государства имущество группировки — его оценили примерно в 2,5 млрд рублей. Решение вынесено 14 ноября. Национализация активов стала финальной точкой в многолетней борьбе с группировкой, которая долгое время фигурировала в криминальных материалах региона.

Следователи разбираются в пропаже на СВО лидера ОПГ «Меценатовские» Дмитрия Ведерникова
Следователи разбираются в пропаже на СВО лидера ОПГ «Меценатовские» Дмитрия Ведерникова

Напомним, что арестовывать имущество «Махонинских»* начали ещё в конце октября. Под арестом уже оказались «Юрьевский торговый комплекс», магазин «Ткани», фирмы «Армада», «Надежда», «Оргмедкорпорация», «Стройбизнессити», «Антис», «Медхимпро», а также арестована компания «Аквалэнд», во владении которой находится «Атлантида». Счета Андрея Махонина, стоящего во главе объединения, заблокированы.

* Признано экстремистским объединением, его деятельность запрещена в РФ.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Криминал
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar