Суд Челябинска запретил ОПГ «Махонинские»* и национализировал их имущество
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike
Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры и официально признал объединение «Махонинские»* экстремистским. Организация теперь полностью запрещена на территории России. Об этом сообщает ТАСС.
Одновременно суд постановил обратить в доход государства имущество группировки — его оценили примерно в 2,5 млрд рублей. Решение вынесено 14 ноября. Национализация активов стала финальной точкой в многолетней борьбе с группировкой, которая долгое время фигурировала в криминальных материалах региона.
Напомним, что арестовывать имущество «Махонинских»* начали ещё в конце октября. Под арестом уже оказались «Юрьевский торговый комплекс», магазин «Ткани», фирмы «Армада», «Надежда», «Оргмедкорпорация», «Стройбизнессити», «Антис», «Медхимпро», а также арестована компания «Аквалэнд», во владении которой находится «Атлантида». Счета Андрея Махонина, стоящего во главе объединения, заблокированы.
* Признано экстремистским объединением, его деятельность запрещена в РФ.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.