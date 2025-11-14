Россия и США
14 ноября, 09:27

Следователи разбираются в пропаже на СВО лидера ОПГ «Меценатовские» Дмитрия Ведерникова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JohnAmarok

Обстоятельства исчезновения Дмитрия Ведерникова, ранее возглавлявшего группировку «Меценатовские» и известного под прозвищем Ведера, являются предметом расследования военных следователей. После получения трёх ранений в районе спецоперации (СВО) он пропал без вести, сообщает «Лента.ру».

В рамках следствия возбуждено уголовное дело о несанкционированном оставлении воинской части. По версии следствия, в августе Ведерников самовольно покинул расположение подразделения в ЛНР, не имея на то законных оснований. Евгения Голец, его жена и адвокат, опровергает данные обвинения, утверждая, что с мая он находился на лечении в медицинских учреждениях и был признан непригодным к дальнейшей службе.

«С СВО Дмитрий не сбегал, так как находился на лечении в госпитале в Москве, то есть за лентой он не был с мая этого года. Также могу официально заявить, что военно-врачебная комиссия признала его негодным для службы», — пояснила Голец.

Напомним, в конце сентября стало известно, что в зоне СВО исчез лидер забайкальской ОПГ Дмитрий Ведерников. Сообщалось, что он самовольно покинул военную часть и был объявлен в федеральный розыск. Супруга Ведерникова Евгения Голец заявила, что не знает, где он находится. По её словам, муж не выходил на связь больше месяца.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

