Боксёр против борца: Чемпион мира раскрыл, кто на самом деле выйдет победителем из уличного боя

В уличной драке у боксёра всегда будет преимущество перед борцом, ведь до борьбы схватка может не дойти. Такое мнение высказал чемпион мира и Европы по боксу Григорий Дрозд.

«Если боксёр один раз попадёт — это будет конец», — заявил спортсмен в эфире радио Sputnik, пояснив, что для победы достаточно одного точного удара.

По словам Дрозда, в условиях реальной потасовки, где нет правил и судей, решающую роль играет умение быстро и сильно ударить, а не переводить противника в партер. Боксёр, по его мнению, способен завершить схватку мгновенно, в то время как борец может не успеть применить свои навыки.

Ранее Анна Семенович рассказала, как один корпоративов с её участием превратился в настоящий хаос: нетрезвые мужчины подрались прямо на сцене, пытаясь стащить певицу, а затем на неё рухнул барабан, повредив ногу. Актриса вспомнила, как охране пришлось усмирять разбушевавшуюся публику, а сама она оказалась в самой гуще потасовки.