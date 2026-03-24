Семенович вспомнила, как на неё упал барабан в ходе пьяной драки на корпоративе

Анна Семенович рассказала, как на одном из корпоративов пьяные мужчины устроили драку на сцене, пытаясь утащить её, и в результате на неё упал барабан, поранив ногу. Своими воспоминаниями певица поделилась с Пятым каналом.

По словам артистки, тот вечер превратился в настоящий хаос: охранники пытались усмирить разгорячённую публику, а сама она оказалась в эпицентре потасовки. Семенович считает, что таких нарушителей нужно штрафовать, чтобы они понимали — так делать нельзя.

«Мы же не лезем, например, к хирургу, который оперирует. Пьяные же люди не лезут к нему в операционную», — отметила она.

Своим рассказом певица также хотела поддержать коллегу — певицу Славу, на концерте которой 1 марта две женщины устроили скандал прямо в зале. Семенович подчеркнула, что работа артиста — это тяжёлый труд, и нет возможности взять больничный, когда зрители уже купили билеты.

Напомним, что скандал на концерте певицы Славы случился во время её выступления в Пензе. Тогда к ней на сцену полезли недовольные фанатки, выкрикивавшие из зала разные оскорбления в адрес артистки. Позже Сланевская призналась, что хочет покончить с собой из-за пережитого стресса.