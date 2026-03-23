Певица Слава после конфуза на концерте назвала виновных в её нервном срыве

Певица Слава поделилась новыми откровениями после недавнего скандала на концерте. Артистка заявила, что переживает эмоциональное напряжение и винит в этом своё окружение. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

«Вы не думайте, я не сдалась. Я обозлилась. Я разочаровалась… Практически всех я избаловала настолько, что они довели меня до нервного срыва», — сказала она.

В начале марта выступление артистки в Пензе вызвало бурную реакцию зрителей. Поведение исполнительницы на сцене показалось публике странным, из-за чего часть зрителей потребовала вернуть деньги за билеты. Позже певица пыталась объяснить произошедшее, заявив о возможной провокации со стороны недоброжелателей. Она также записала эмоциональное видеообращение, в котором не сдерживала слёз и говорила о тяжёлом психологическом состоянии.

Спустя несколько дней артистка изменила внешний образ, появившись с новой причёской, однако, по её словам, внутреннее состояние от этого не улучшилось. Она призналась, что задумывается о завершении карьеры. В новом обращении исполнительница отметила, что ожидала большей поддержки от близких людей и коллег. По её мнению, именно отсутствие помощи и понимания со стороны окружения стало одной из причин эмоционального срыва.

Несмотря на переживания, певица заявила, что не намерена сдаваться и рассчитывает на улучшение ситуации в будущем, выразив уверенность, что сможет справиться с текущим периодом.

Ранее певица Слава оказалась в центре обсуждений после визита в караоке-бар, принадлежащий Григорию Лепсу, в Международный женский день. Артистка осталась недовольна тем, что компанию попросили покинуть заведение в пять утра из-за его закрытия.