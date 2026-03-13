13 марта, 15:19

«Мне куда ехать, где петухи поют?»: Певицу Славу выгнали 8 Марта из караоке-бара Лепса

Обложка © РИА Новости / Павел Бедняков, Максим Блинов

Певица Слава (Анастасия Сланевская) осталась недовольна посещением караоке-бара Григория Лепса в Международный женский день. Компанию артистки попросили покинуть заведение в пять утра из‑за закрытия, что вызвало у неё возмущение.

На выходе из бара Сланевская записала видеообращение к коллеге, в котором призвала его изменить график работы. По её словам, и ей, и подругам очень хотелось продолжить веселье, однако закрытие в пять утра спутало все планы.

«Григорий, произошла не очень ситуация. В твоём заведении... Девочки не очень довольны. У вас закрытие в 5 утра... В 5 утра петухи начинают петь. Мне куда ехать, где петухи поют?» — возмутилась Сланевская.

Певица пригрозила нацарапать на вывеске заведения надпись «недовольная мишленовская звезда Слава». Но позже поспешила заверить, что всё выше сказанное — шутка. Она добавила, что у неё впереди месяц выходных, и обязательно ещё наверстает упущенное время для отдыха.

Ранее певица Слава заявила, что после скандального концерта в Пензе у неё возникли мысли о самоубийстве. Выступление артистки закончилось конфликтом со зрительницами и вызовом полиции. Несколько женщин в зале начали выкрикивать, что певица плохо поёт, мешали ей и пытались прорваться на сцену. Слава остановила концерт, объяснив, что ей плохо. В ответ зрительницы потребовали вернуть деньги и обвинили артистку в том, что она пьяна. Позднее исполнительница решила, что после тура возьмёт длительный отпуск.

Юлия Сафиулина
