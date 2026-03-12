Слава избавилась от квартиры, ставшей яблоком раздора с Ларисой Долиной

Певица Слава всё-таки распрощалась со своей недвижимостью в историческом центре Москвы. Артистка долгое время не могла найти покупателей на элитные апартаменты площадью 173 квадратных метра, расположенные на Арбате. Об этом пишет SHOT.

Просторный объект с дизайнерским ремонтом, высокими потолками и дорогостоящим интерьером изначально был выставлен за 140 миллионов рублей. Однако сделка постоянно срывалась, и знаменитость долго не могла закрыть вопрос.

Анастасия Сланевская, известная под сценическим псевдонимом Слава, ранее публично связывала свои проблемы с продажей жилья с именем Ларисы Долиной. Исполнительница утверждала, что резонансный скандал вокруг недвижки коллеги в Хамовниках негативно отразился на рынке и отпугнул потенциальных покупателей.

Помимо арбатской жилплощади, сложности возникли и с реализацией апартаментов в ЖК Capital Towers. Чтобы хоть как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки, владелице пришлось пойти на серьёзные уступки.

Согласно имеющимся данным, около месяца назад объект ушел новому владельцу за 120 миллионов рублей. Итоговая скидка составила 20 миллионов.

Сама артистка ранее заявляла, что вырученные средства необходимы для помощи близким — детям и сестре. После закрытия этой сделки финансовый вопрос для семьи был окончательно решен.

Ранее Александра Морозова, дочь популярной российской певицы Славы, столкнулась с финансовыми трудностями в своём бизнесе — детской театральной школе, открытой в конце 2024 года. Она призналась, что учеников оказалось меньше, чем планировалось, их числа не хватает, чтобы покрыть аренду и зарплаты.