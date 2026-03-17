Экстрасенс заявила, что у Славы нет порчи, но есть «подселенец» из-за пристрастия к алкоголю

Бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова изучила ситуацию вокруг певицы Славы и пришла к неожиданным выводам. В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что колдовского воздействия на артистку не обнаружила.

По словам эзотерика, все беды звезды родом из неё самой. Причина — пристрастие к алкоголю, которое привело к появлению сущности, подселившейся к Славе. Причём сама певица, как утверждает Миронова, «привязала» его к себе своими зависимостями.

Эксперт пояснила, что подобные сущности питаются энергией человека и подталкивают его к разрушительным поступкам. Версий о том, что кто-то навёл порчу или испортил карьеру с помощью ворожбы, Миронова не подтвердила. В завершение она выразила готовность помочь артистке избавиться от проблем — разумеется, если Слава сама согласится принять такую помощь.