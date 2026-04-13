Отражена массированная атака ВСУ на Севастополь – сбито 7 воздушных целей

Воздушную тревогу объявили утром в Севастополе, силы противовоздушной обороны и Черноморского флота РФ отразили атаку ВСУ, уничтожив в небе над городом и акваторией несколько воздушных объектов. Об этом написал губернатор региона Михаил Развожаев.

Первая воздушная цель была сбита над морем в районе мыса Херсонес. В ходе отражения атаки подразделения ПВО продолжили работу по нейтрализации угрозы. По последним данным, всего сбито семь воздушных целей над морем в районах бухты Омега, мыса Херсонес и Северной стороны.

«По предварительной информации никто из людей не пострадал. Напоминаю, что при сбитии на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА», — написал глава города.

После завершения активной фазы боевой работы был объявлен отбой воздушной тревоги. Власти города призвали жителей соблюдать меры предосторожности. Ситуация в городе находится под контролем. Мониторинг воздушного пространства продолжается.

Всего за ночь российские ПВО сбили 33 украинских дрона самолётного типа над шестью регионами — Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями и Крымом. О жертвах и разрушениях на земле официальных сообщений не поступало.