ВСУ в четвёртый раз нарушили пасхальное перемирие, ударив дроном по авто под Белгородом
ВСУ в четвёртый раз за шесть часов нарушили пасхальное перемирие — украинский дрон атаковал автомобиль с людьми в Белгородской области. Пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«На участке дороги Зозули — Грузское Борисовского округа от удара дрона ВСУ рядом с автомобилем ранены два мирных жителя», — говорится в публикации главы региона.
У мужчины диагностировали осколочные ранения спины. Его спутница получила множественные травмы плеча, спины и ног.
Пострадавших оперативно доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Врачи оказали им всю необходимую помощь.
Для дальнейшего лечения бригада скорой медицинской помощи перевозит раненых в городскую больницу № 2 Белгорода.
Напомним, ранее сообщалось о третьем нарушении перемирия. Оно также произошло в Белгородской области. Пострадали два человека.
До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал АЗС в городе Льгове. Ранения получили трое: годовалый ребёнок, его мать и ещё один мужчина. Кроме того, под удар дронов попала Новая Каховка в Херсонской области. Глава города Владимир Оганесов сообщил, что пострадал местный житель.
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.