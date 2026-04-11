Третье нарушение перемирия ВСУ: Двое раненных в Белгородской области

Два мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область. Данное заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекино FPV-дрон ударил по движущемуся автомобилю. Находившийся в машине мужчина получил баротравму, ему помогли в районной больнице, но от госпитализации он отказался. Само транспортное средство повреждено.

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Грайвороне от взрыва беспилотника пострадала женщина. Врачи также диагностировали у неё баротравму, после оказания помощи её отпустили на амбулаторное лечение. В месте атаки выбиты окна в частном доме и повреждён автомобиль.

В самом Шебекино после обстрела повреждения получили 18 частных домов: выбиты окна, пострадали фасады и заборы. Также зафиксированы разрушения в шести надворных постройках и шести автомобилях. Дроны дважды атаковали местное предприятие — одна машина загорелась, но пожар потушили.

В Грайворонском округе в селе Козинка огонь полностью уничтожил частный дом после детонации дрона. В селе Дорогощь беспилотник попал в автобус, который находился на территории социального объекта. А в селе Рождественка после удара FPV-дрона загорелась крыша частного дома, возгорание ликвидировали.

В Валуйском округе в селе Принцевка после ракетного обстрела выбиты окна в частном доме и хозяйственной постройке, а также повреждён легковой автомобиль. В посёлке Борисовка дрон атаковал коммерческий объект, повредив оборудование и две машины.

В посёлке Малиновка от взрыва беспилотника пострадали фасады и окна двух домов, а также оборвана линия электропередачи. В Краснояружском округе в хуторе Савченко FPV-дрон атаковал частный дом: выбиты окна, посечены кровля и забор. Информация о последствиях уточняется.

Таким образом, это уже третье нарушение пасхального перемирия. Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского беспилотника на автозаправочную станцию в городе Льгове. Пострадали три человека: годовалый ребёнок, его мать и ещё один мужчина. Помимо этого Новая Каховка в Херсонской области также подверглась атаке беспилотников. Как сообщил глава города Владимир Оганесов, в результате удара пострадал мирный житель, а его дом получил повреждения.

Пасхальное перемирие было установлено по инициативе президента России Владимира Путина. Режим прекращения огня вступил в силу 11 апреля в 16:00 по московскому времени и действует до конца дня 12 апреля.