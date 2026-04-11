До семи выросло число пострадавших при ударе украинского БПЛА в Ясиноватой

Число пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ в Ясиноватой Донецкой Народной Республики увеличилось до семи человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Ясиноватой Донецкой Народной Республики в результате атаки беспилотника ВСУ погибли два мирных жителя, ещё несколько человек получили ранения. Удар был нанесён с применением беспилотного летательного аппарата, после чего произошли сброс боеприпаса и последующая детонация.