Два мирных жителя погибли в Ясиноватой при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ

В Ясиноватой Донецкой Народной Республики в результате атаки беспилотника погибли два мирных жителя, ещё четверо получили ранения. Об инциденте сообщил врио главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев в своём Telegram-канале.

«По уточнённым данным, в результате сброса и детонирования БПЛА в городе Ясиноватая два человека погибли, четыре человека получили ранения», — написал Пеняев.

Ранее в Донецке двое пострадавших после удара беспилотника ВСУ по территории кладбища были доставлены в медицинские учреждения. Состояние пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести. Инцидент произошёл на кладбище «Южное» в Будённовском районе, где находилась похоронная процессия.