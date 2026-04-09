9 апреля, 14:03

Беспилотники ВСУ ударили по похоронной процессии в Донецке, есть раненые

Двое человек, пострадавших в результате удара беспилотника Вооружённых сил Украины по кладбищу в Донецке, доставлены в больницы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе Минздрава ДНР.

БПЛА атаковали похоронную процессию на кладбище «Южное» в Будённовском районе, уточнило Донецкое агентство новостей. Двух пострадавших девушек госпитализировали, ещё двое мужчин получили лёгкие травмы.

А в Грайвороне Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль: мужчина с множественными осколочными ранениями лица, головы и грудной клетки доставлен в ЦРБ, а затем направлен в белгородскую больницу №2. В Шебекино пострадали двое бойцов «Орлана» — у одного слепое осколочное ранение руки, у второго баротравма.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

