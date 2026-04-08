Три человека пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

Вооружённые силы Украины продолжают наносить удары по Белгородской области — за последнее время пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В городе Грайворон FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину с множественными осколочными ранениями лица, головы и грудной клетки бойцы самообороны доставили в местную ЦРБ. После оказания первой помощи его направят в городскую больницу №2 Белгорода.

В Шебекино при исполнении служебных задач пострадали двое бойцов «Орлана». У одного диагностировано слепое осколочное ранение руки, у второго — предварительно, баротравма. Сослуживцы доставили их в Шебекинскую ЦРБ, затем бригада скорой транспортирует их в ту же белгородскую больницу №2.

Кроме того, удары дронов привели к разрушениям в Шебекинском, Грайворонском, Белгородском, Волоконовском и Борисовском округах. Повреждены десятки частных домов, хозпостроек, автомобилей и объектов инфраструктуры — где-то пробиты крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы. Информация о последствиях уточняется.

Ранее интенсивному обстрелу со стороны украинских войск подверглась Запорожская область. Минувшие сутки, по словам главы региона Евгения Балицкого, стали серьёзным испытанием — снаряды попали в здание общеобразовательной школы в селе Великая Знаменка. Погибли четыре человека.