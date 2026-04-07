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Опубликовано 7 апреля, 11:22

Пострадавший при ударе БПЛА под Воронежем находится в реанимации

Обложка © Сhat GPT / Life.ru

Обложка © Сhat GPT / Life.ru

Мужчина, пострадавший при ударе беспилотника в Воронежской области, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Инцидент произошёл вечером в понедельник. По данным властей, мужчина 1986 года рождения получил травмы в результате падения обломков сбитого БПЛА.

«Пациент находится в тяжёлом состоянии в реанимации медучреждения, где ему оказывают всю необходимую помощь», — сообщили в министерстве здравоохранения Воронежской области.

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Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия атаковала школу в Великой Знаменке Запорожской области. Артиллерия ВСУ нанесла около 8 ударов по зданию во время занятий. Ранения получили 5 детей. Один мужчина погиб, закрывая школьников от ударов.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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