Пострадавший при ударе БПЛА под Воронежем находится в реанимации

Мужчина, пострадавший при ударе беспилотника в Воронежской области, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Инцидент произошёл вечером в понедельник. По данным властей, мужчина 1986 года рождения получил травмы в результате падения обломков сбитого БПЛА.

«Пациент находится в тяжёлом состоянии в реанимации медучреждения, где ему оказывают всю необходимую помощь», — сообщили в министерстве здравоохранения Воронежской области.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия атаковала школу в Великой Знаменке Запорожской области. Артиллерия ВСУ нанесла около 8 ударов по зданию во время занятий. Ранения получили 5 детей. Один мужчина погиб, закрывая школьников от ударов.