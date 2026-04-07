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Опубликовано 7 апреля, 10:27

При ударе дрона ВСУ по авто в белгородском селе Головчино пострадали супруги

Пострадавший автомобиль. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Пострадавший автомобиль. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области при атаке украинского беспилотника на автомобиль пострадали супруги. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У мужчины диагностированы множественные осколочные ранения ног и руки. У женщины — осколочные ранения головы, грудной клетки, живота и перелом ноги. Попутным транспортом пострадавших доставили в Борисовскую центральную районную больницу.

Медики оценивают состояние женщины как тяжёлое, вся необходимая помощь оказывается. Автомобиль, по словам главы региона, полностью уничтожен огнём.

Дрон ВСУ атаковал скорую, приехавшую спасать раненных в школе в Запорожье
Дрон ВСУ атаковал скорую, приехавшую спасать раненных в школе в Запорожье

Ночью украинский беспилотник атаковал гражданскую инфраструктуру во Владимирской области — БПЛА врезался в двухквартирный жилой дом в Александровском районе. Губернатор региона Александр Авдеев сообщил о трагических последствиях: погибли трое человек — двое взрослых и их семилетний сын. Мальчик вчера отметил день рождения.

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Юрий Лысенко
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