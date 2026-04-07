При ударе дрона ВСУ по авто в белгородском селе Головчино пострадали супруги

В селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области при атаке украинского беспилотника на автомобиль пострадали супруги. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У мужчины диагностированы множественные осколочные ранения ног и руки. У женщины — осколочные ранения головы, грудной клетки, живота и перелом ноги. Попутным транспортом пострадавших доставили в Борисовскую центральную районную больницу.

Медики оценивают состояние женщины как тяжёлое, вся необходимая помощь оказывается. Автомобиль, по словам главы региона, полностью уничтожен огнём.

Ночью украинский беспилотник атаковал гражданскую инфраструктуру во Владимирской области — БПЛА врезался в двухквартирный жилой дом в Александровском районе. Губернатор региона Александр Авдеев сообщил о трагических последствиях: погибли трое человек — двое взрослых и их семилетний сын. Мальчик вчера отметил день рождения.