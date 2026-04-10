ВСУ ударили по грузовику под Шебекино, убиты двое мирных жителей

Два мирных жителя погибли в Шебекинском округе после атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка. Мужчины скончались на месте от полученных травм. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал он в Telegram-канале.

Ранее ВСУ нанесли намеренный и подлый удар из РСЗО по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области. В результате погиб мужчина и ранена женщина. Власти пообещали поддержать пострадавших, в том числе материально.