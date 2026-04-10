10 апреля, 16:48

Пять мирных жителей ранены при ударах ВСУ в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Грайвороне двое мужчин пострадали от атаки дрона на торговое помещение: у одного травма грудной клетки, у другого — осколочные ранения ног. Оба доставлены в местную больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии. В селе Головчино двое мужчин получили осколочные ранения при попадании дрона в автомобиль. Один из них госпитализирован в Белгороде, второй отказался от стационарного лечения. В обоих случаях повреждены здания и транспортные средства.

«В Белгородском округе в районе села Красный Октябрь при атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения лица, шеи, руки и ноги. Пострадавшему оказали необходимую помощь в Краснооктябрьской амбулатории. Для дальнейшего лечения он будет направлен в ОКБ», — добавил Гладков.

Боец «Орлана» погиб и двое ранены при атаке БПЛА на Белгородскую область

Ранее украинские нацисты нанесли намеренный и подлый удар из РСЗО по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области. В результате погиб мужчина и ранена женщина. Власти пообещали поддержать пострадавших, в том числе материально.

BannerImage
Наталья Демьянова
