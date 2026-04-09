Боец «Орлана» погиб и двое ранены при атаке БПЛА на Белгородскую область

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. В результате удара погиб боец подразделения «Орлан». Ещё двое его сослуживцев получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Атака FPV-дрона произошла в селе Нежеголь Шебекинского округа. В результате детонации, получив тяжёлые ранения, наш боец погиб на месте», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что боец ежедневно защищал мирных жителей. Он проявлял мужество и самоотверженность.

Двое сослуживцев с различными ранениями попали в Шебекинскую ЦРБ. Один получил минно-взрывную травму, баротравму, ссадины лица и руки, а также травму правого глаза. Его переведут в областную клиническую больницу. У второго бойца минно-взрывная травма, баротравма и касательное ранение уха. Он отказался от госпитализации.