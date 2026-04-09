9 апреля, 16:26

Число раненных при атаке дрона ВСУ на кладбище в Донецке увеличилось до пяти

Обложка © Life.ru

Количество пострадавших в результате удара беспилотника ВСУ по траурной церемонии на Южном кладбище Донецка мирных граждан возросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управлении СК РФ по Донецкой Народной Республике.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что ранения различной степени тяжести получили не менее пяти мирных жителей, которые находились на похоронной процессии», — цитирует сообщение ведомства агентство.

Обломки дрона ВСУ нашли под растаявшим снегом в Костромской области

Напомним, сегодня дрон ВСУ атаковал похоронную процессию «Южном» кладбище Донецка. В Минздраве сообщали о двух пострадавших. Донецкое агентство новостей уточнило, что ранения получили девушки, их госпитализировали в состоянии средней тяжести, а двое мужчин получили лёгкие травмы.

BannerImage
Юрий Лысенко
