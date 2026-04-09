Обломки дрона ВСУ нашли под растаявшим снегом в Костромской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
В Костромской области растаял снег, а вместе с ним и покоившиеся там обломки украинского беспилотника, которые могут представлять опасность из-за возможного наличия взрывчатки. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников.
По его словам, находка сделана рядом с селом Гнездниково в Солигаличском районе. На место уже направлены специалисты по разминированию для обследования обнаруженных элементов.
«Вблизи села Гнездниково Солигаличского района найдены обломки БПЛА. Группа разминирования выехала на место для осмотра объекта», — написал губернатор.
Предварительно считается, что аппарат был уничтожен ранее, однако его остатки стали видны лишь после таяния снега. В настоящее время территория вокруг него перекрыта, проводится проверка и оценка возможной угрозы.
Ранее Life.ru рассказывал, что российская лазерная система LazerBuzz продемонстрировала свою эффективность, успешно поразив беспилотник самолётного типа на расстоянии 1,5 километра во время испытаний. Эта технология, являющаяся частью проекта «Посох», продолжает совершенствоваться.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.