Обломки дрона ВСУ нашли под растаявшим снегом в Костромской области

В Костромской области растаял снег, а вместе с ним и покоившиеся там обломки украинского беспилотника, которые могут представлять опасность из-за возможного наличия взрывчатки. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

По его словам, находка сделана рядом с селом Гнездниково в Солигаличском районе. На место уже направлены специалисты по разминированию для обследования обнаруженных элементов.

«Вблизи села Гнездниково Солигаличского района найдены обломки БПЛА. Группа разминирования выехала на место для осмотра объекта», — написал губернатор.

Предварительно считается, что аппарат был уничтожен ранее, однако его остатки стали видны лишь после таяния снега. В настоящее время территория вокруг него перекрыта, проводится проверка и оценка возможной угрозы.