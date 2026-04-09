«Его не видят детекторы»: Особо опасный дрон ВСУ «Марсианин-2» подобрался к границам России
Обложка © Telegram/«Молот Ведьм»
В российском приграничье заметили появление нового крайне опасного беспилотника Вооружённых сил Украины, известного под названиями «Марсианин-2» и Hornet. По данным работающих с системами РЭБ специалистов, этот аппарат представляет серьёзную угрозу для российских тылов. Об этом сообщил Telegram-канал «Молот Ведьм», связанный с проектом «Приzрак Новороссии».
«Это крайне опасный БПЛА: его плохо слышно, не видят детекторы, он летает глубоко в наши тылы и устойчив к РЭБ», — предупреждают авторы проекта.
Дрон может использоваться как днём, так и в сумерках, а также почти не слышен до самого подлёта. Подбить его из стрелкового оружия крайне сложно — необходимо точно попасть в боевую часть, полётный контроллер или батарею. Аппарат появлялся не только у основного фронта, но и на белгородском направлении. Он может развивать скорость до 300 км/ч.
Ранее сообщалось, что российская лазерная система LazerBuzz успешно поразила беспилотник самолётного типа на дистанции 1,5 километра в ходе испытаний. Система, входящая в проект «Посох», продолжает улучшаться. В конце 2025 года БПЛА с ИИ, способные автоматически захватывать цели, уже переданы в армию, в том числе морской пехоте группировки «Центр».
