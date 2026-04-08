ВСУ начали бить по Горловке новыми дронами «Марсианин» со скоростью 300 км/ч

Украинская армия начала бить по Горловке новыми беспилотниками под названием «Марсианин». Об этом заявил мэр города Иван Приходько.

«К сожалению, я не могу похвастаться хорошими новостями. Враг начал применять новые дроны под названием «Марсианин», — написал он.

По словам градоначальника, за последние дни обстановка в городе заметно осложнилась. Новые беспилотники ВСУ представляют особую угрозу из-за высокой скорости — до 300 км/ч. Он также добавил, что беспилотники оснащены технологией искусственного интеллекта, из-за чего их сложнее обнаружить.

«Его не видят РЭБ, и не реагируют дрондетекторы», — подчеркнул Приходько.