ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 апреля, 07:06

ВСУ начали бить по Горловке новыми дронами «Марсианин» со скоростью 300 км/ч

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Украинская армия начала бить по Горловке новыми беспилотниками под названием «Марсианин». Об этом заявил мэр города Иван Приходько.

«К сожалению, я не могу похвастаться хорошими новостями. Враг начал применять новые дроны под названием «Марсианин», — написал он.

По словам градоначальника, за последние дни обстановка в городе заметно осложнилась. Новые беспилотники ВСУ представляют особую угрозу из-за высокой скорости — до 300 км/ч. Он также добавил, что беспилотники оснащены технологией искусственного интеллекта, из-за чего их сложнее обнаружить.

«Его не видят РЭБ, и не реагируют дрондетекторы», — подчеркнул Приходько.

57 человек убиты и 487 ранены при атаках ВСУ на Белгородчину с начала года
57 человек убиты и 487 ранены при атаках ВСУ на Белгородчину с начала года

Ранее сообщалось, что за сутки силы противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников. Как уточнили в ведомстве, аппараты были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областями.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar