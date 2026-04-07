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Опубликовано 7 апреля, 18:05

Минобороны: Силы ПВО за день сбили 15 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Силы противовоздушной обороны за день уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«7 апреля с 7:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — отметили в ведомстве.

По данным министерства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областей.

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Ночью украинский беспилотник атаковал гражданскую инфраструктуру во Владимирской области — БПЛА врезался в двухквартирный жилой дом в Александровском районе. Губернатор Александр Авдеев сообщил о трагедии: погибли трое — двое взрослых и их семилетний сын, который накануне отметил день рождения.

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Александра Мышляева
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