Минобороны: Силы ПВО за день сбили 15 украинских беспилотников
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Силы противовоздушной обороны за день уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«7 апреля с 7:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — отметили в ведомстве.
По данным министерства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областей.
Ночью украинский беспилотник атаковал гражданскую инфраструктуру во Владимирской области — БПЛА врезался в двухквартирный жилой дом в Александровском районе. Губернатор Александр Авдеев сообщил о трагедии: погибли трое — двое взрослых и их семилетний сын, который накануне отметил день рождения.
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