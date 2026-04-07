ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 апреля, 16:40

Мирошник: Зеленский покушается на детей, атакуя российские школы дронами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

В российском МИД заявили о нарушении норм международного гуманитарного права после удара по образовательному учреждению в Запорожской области. Комментарий ТАСС дал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, реагируя на удар Вооружённых сил Украины по школе в селе Великая Знаменка.

«Зеленский покушается на жизнь наших детей, наносит удары по образовательным учреждениям, всячески переступая красные линии, обозначенные в нормах международного гуманитарного права. По сути дела, не оставляя России другого выбора, кроме как на военный ответ за совершенные преступления и личного преследования тех, кто дает преступные приказы», — сказал он.

В МИД России считают, что такие удары выходят за рамки допустимого в рамках международного гуманитарного права. Он подчеркнул, что подобные действия, по его оценке, могут иметь последствия и привести к дальнейшему обострению ситуации.

Стены раскурочены, везде осколки: Последствия удара ВСУ по школе на Запорожье сняли на видео
Стены раскурочены, везде осколки: Последствия удара ВСУ по школе на Запорожье сняли на видео

Ранее сообщалось, что последствия атаки на школу в селе Великая Знаменка Запорожской области оказались тяжёлыми. Ранения получили десять человек, среди них семеро несовершеннолетних и трое взрослых. Один из пострадавших скончался — им оказался первый заместитель главы администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Олегович Резниченко.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar