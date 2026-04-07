Балицкий назвал число раненных при ударе ВСУ по школе в Великой Знаменке

В селе Великая Знаменка Запорожской области ранения получили десять человек, среди них семеро несовершеннолетних. Погиб один местный житель — чиновник администрации. Такие последние данные приводит губернатор региона Евгений Балицкий, комментируя удар ВСУ по зданию школы.

«В результате атаки противника на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых. Один человек погиб — наш коллега Александр Олегович Резниченко, первый заместитель главы администрации округа», — написал чиновник.

Он уточнил, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Тяжёлые ранения получила учительница, но её состояние уже удалось стабилизировать. Также, по словам Балицкого, двое детей по-прежнему остаются в глубоком стрессе из-за атаки, у них диагностируют психологические травмы. Губернатор подчеркнул, что действия ВСУ — это вопиющий акт терроризма, целью которого стали школьники.