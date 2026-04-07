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Опубликовано 7 апреля, 13:44

Балицкий назвал число раненных при ударе ВСУ по школе в Великой Знаменке

Разрушенная школа в Запорожской области. Обложка © телеканал «Звезда»

Разрушенная школа в Запорожской области. Обложка © телеканал «Звезда»

В селе Великая Знаменка Запорожской области ранения получили десять человек, среди них семеро несовершеннолетних. Погиб один местный житель — чиновник администрации. Такие последние данные приводит губернатор региона Евгений Балицкий, комментируя удар ВСУ по зданию школы.

«В результате атаки противника на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых. Один человек погиб — наш коллега Александр Олегович Резниченко, первый заместитель главы администрации округа», — написал чиновник.

Он уточнил, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Тяжёлые ранения получила учительница, но её состояние уже удалось стабилизировать. Также, по словам Балицкого, двое детей по-прежнему остаются в глубоком стрессе из-за атаки, у них диагностируют психологические травмы. Губернатор подчеркнул, что действия ВСУ — это вопиющий акт терроризма, целью которого стали школьники.

Стены раскурочены, везде осколки: Последствия удара ВСУ по школе на Запорожье сняли на видео
Стены раскурочены, везде осколки: Последствия удара ВСУ по школе на Запорожье сняли на видео

Напомним, школу в Великой Знаменке Запорожской области обстреляла украинская артиллерия прямо во время уроков, когда в здании находились дети. Изначально сообщаось, что пострадали минимум 5 детей. Кроме того, дрон ВСУ атаковал скорую, приехавшую на помощь раненым. А во время эвакуации детей был убит осколочным попаданием замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко.

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Татьяна Миссуми
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