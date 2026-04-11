Объявленное Путиным в связи с Пасхой перемирие в зоне СВО вступило в силу

Вступило в силу пасхальное перемирие в зоне СВО, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Режим прекращения огня продлится до конца дня 12 апреля.

Российским войскам дан приказ прекратить огонь, однако они остаются в полной боевой готовности, чтобы отразить любую агрессию.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова соблюдать пасхальное перемирие, объявленное Путиным. По словам бывшего комика, Киев будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. Он подчеркнул, что Пасха должна стать временем безопасности.

Напомним, что Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. В Русской православной церкви инициативу оценили положительно. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом Владимир Легойда выразил надежду, что пауза в боевых действиях позволит верующим спокойно прийти в храмы.