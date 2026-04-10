РПЦ поддержала решение Путина о пасхальном перемирии

В Русской православной церкви положительно оценили инициативу о прекращении огня в период религиозного праздника. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом Владимир Легойда выразил надежду, что пауза в боевых действиях позволит верующим спокойно прийти в храмы.

Представитель патриархата подчеркнул, что они «приветствуют объявленное президентом России В. В. Путиным пасхальное перемирие». По его словам, это критически важно для граждан, находящихся в эпицентре конфликта.

В церковной среде рассчитывают, что режим тишины даст возможность жителям опасных территорий помолиться без риска для жизни. При этом в РПЦ выразили надежду, что «украинская сторона последует этому примеру».

Напомним, согласно указу главы государства, российские войска должны приостановить огонь на всех участках фронта. Режим тишины действует с 16:00 11 апреля до окончания следующих суток. Командованию подразделений даны четкие инструкции: полностью прекратить стрельбу, но сохранять бдительность. Армия остается готовой к немедленному отражению любых враждебных действий в случае провокаций со стороны противника.