10 апреля, 03:00

Безрасудство и пустые атаки: Как действует Киев при объявленных Россией перемириях в зоне СВО

Оглавление
Как Зеленский украл Рождество
Личная инициатива Путина
Перемирие в дни Победы с попытками ВСУ прорваться через границу

Что делает Киев при объявленных Россией перемириях в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Президент России вновь объявил пасхальное перемирие в зоне СВО. Согласно заявлению Владимира Зеленского, Украина намерена поддержать это решение. Однако Киев уже не раз нарушал подобные инициативы Москвы — Life.ru собрал предыдущий опыт перемирий в зоне спецопераций по инициативе Кремля.

Как Зеленский украл Рождество

Одно из планируемых перемирий — рождественское — лидер киевского режима Зеленский сорвал в 2024 году. Тогда для прекращения огня приложил немало усилий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. И президент России был готов приостановить боевые действия. Но в декабре Киев однозначно ответил Орбану, что никакого краткосрочного перемирия или обмена военнопленными не будет.

Лидер киевского режима отказался от перемирия в грубой форме. Наплевав на все усилия, Зеленский позволил себе нахамить венгерскому премьеру вместо благодарности.

«Нам нужны отношения с США, мы сильные», — объявил Зеленский Орбану.

Песков: СВО будет продолжена до достижения всех целей России

Поняв, что ответного прекращения огня не будет, Россия не стала объявлять новогоднюю передышку на поле боя в одностороннем порядке. По похожему сценарию сорвалось рождественское перемирие перед 2026 годом.

Личная инициатива Путина

Уже весной 2025 года по личной инициативе Путина Россия объявила пасхальное перемирие. С 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля российские войска приостановили все боевые действия, руководствуясь принципами гуманности и уважения к светлому христианскому празднику.

«Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру», — сказал тогда российский президент.

Но украинская сторона не последовала. Спустя три часа после слов Путина Киев согласился на пасхальное перемирие, однако в Кремле заметили только снижение активности ВСУ — Киев продолжал наносить удары даже во время праздника.

«Не будет препон и затяжек»: Мирошник заявил о готовности РФ к переговорам по Украине

ВСУ нарушили пасхальное перемирие прошлого года 4900 раз, среди которых было шесть полноценных атак и 90 запусков БПЛА по территории России.

Перемирие в дни Победы с попытками ВСУ прорваться через границу

28 апреля 2025 году Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Как и в предыдущих случаях, инициатором выступила Россия, рассчитывая на ответное прекращение огня Киевом.

При этом Москва предупредила, что любые нарушения перемирия со стороны Киева не останутся без ответа и повлекут соразмерные и действенные контрмеры.

Лавров: Предложение Путина о перемирии ко Дню Победы — это начало переговоров

Россия остановила боевые действия в полночь с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая. В этот период ВСУ пять раз пытались прорваться через границу РФ. Попытки пресекли в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. На других участках фронта Киев предпринял ещё 36 попыток атаковать позиции российских войск.

Все нарушения за три дня майского перемирия с Россией обернулись для Киева очень большими потерями. Именно так охарактеризовал последствия прекращения огня Путин.

«Они [атаки] не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям, противник понёс очень большие потери», — сказал тогда Путин.

Мольба утром, хвастовство вечером: В КНР разоблачили «иллюзию» Зеленского о перемирии

Напомним, что пасхальное перемирие в зоне СВО в 2026 году начнёт действовать с 16:00 11 апреля и продлится до конца дня 12 апреля. Высшему военному руководству РФ приказали остановить боевые действия на всех направлениях. При этом ВС РФ будут готовы к любым провокациям противника.

Лия Мурадьян
