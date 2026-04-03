Песков: СВО будет продолжена до достижения всех целей России
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Спецоперация на Украине будет продолжена до того момента, пока все стоящие перед Россией цели не будут достигнуты. Об этом в ходе брифинга сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы будем продолжать специальную военную операцию до достижения всех обозначенных целей», — подчеркнул спикер Кремля.
Ранее Дмитрий Песков опроверг сведения о том, что Москва якобы установила жёсткие временные рамки для вывода украинских военных формирований из Донбасса. Пресс-секретарь президента назвал подобные разговоры недостоверными. По его словам, Россия не предъявляла Киеву никаких дедлайнов по данному вопросу.
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