Песков: СВО будет продолжена до достижения всех целей России

Спецоперация на Украине будет продолжена до того момента, пока все стоящие перед Россией цели не будут достигнуты. Об этом в ходе брифинга сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы будем продолжать специальную военную операцию до достижения всех обозначенных целей», — подчеркнул спикер Кремля.

Ранее Дмитрий Песков опроверг сведения о том, что Москва якобы установила жёсткие временные рамки для вывода украинских военных формирований из Донбасса. Пресс-секретарь президента назвал подобные разговоры недостоверными. По его словам, Россия не предъявляла Киеву никаких дедлайнов по данному вопросу.