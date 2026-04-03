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Опубликовано 3 апреля, 10:03

Песков: СВО будет продолжена до достижения всех целей России

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Спецоперация на Украине будет продолжена до того момента, пока все стоящие перед Россией цели не будут достигнуты. Об этом в ходе брифинга сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы будем продолжать специальную военную операцию до достижения всех обозначенных целей», — подчеркнул спикер Кремля.

Названы участки фронта в зоне СВО, где в апреле развернутся решающие сражения
Названы участки фронта в зоне СВО, где в апреле развернутся решающие сражения

Ранее Дмитрий Песков опроверг сведения о том, что Москва якобы установила жёсткие временные рамки для вывода украинских военных формирований из Донбасса. Пресс-секретарь президента назвал подобные разговоры недостоверными. По его словам, Россия не предъявляла Киеву никаких дедлайнов по данному вопросу.

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Александр Юнашев
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