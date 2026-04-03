Песков: Дедлайнов по выводу ВСУ из Донбасса Россия не ставила

Россия не ставила Украине никаких дедлайнов по выводу войск из Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Москва якобы установила конкретные сроки для такого шага. По словам представителя Кремля, эти разговоры не соответствуют действительности.

При этом Песков подчеркнул, что позиция России по этому вопросу не изменилась. Он заявил, что для остановки горячей фазы конфликта Украина должна вывести свои силы из Донбасса. По его словам, Москва и раньше неоднократно озвучивала это условие. В Кремле считают, что такое решение Киев должен принять самостоятельно.

Накануне Песков уже говорил, что украинские власти должны принять такое решение «уже сегодня», а в идеале — еще раньше. Тогда он также увязывал этот шаг с прекращением горячей фазы боевых действий.