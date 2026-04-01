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Опубликовано 1 апреля, 10:02

В Кремле объяснили Зеленскому срочность вопроса о выводе ВСУ из Донбасса

Песков прокомментировал слова Зеленского о двух месяцах на вывод ВСУ из Донбасса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Владимир Зеленский должен «уже сегодня» принять решение о выводе украинских войск с территории Донбасса, хотя сделать это следовало ещё накануне. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавно сделанное главой киевского режима заявление о том, что Россия дала Украине два месяца на отвод ВСУ.

«Что касается двух месяцев, здесь дело не в двух месяцах. Зеленский должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой Народной Республики», сказал представитель Кремля.

Он добавил, что этот вопрос поднимался неоднократно. Песков подчеркнул, что экс-юморист должен был взять на себя ответственность и принять такое непростое решение «ещё вчера».

Песков: Зеленский «ещё вчера» должен был вывести ВСУ из Донбасса
Песков: Зеленский «ещё вчера» должен был вывести ВСУ из Донбасса

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что Киеву установили временные рамки для вывода войск из Донбасса. По его словам, речь идёт о двух месяцах, в течение которых должен быть реализован этот сценарий. Он отметил, что Россия и западные партнёры видят завершение горячей фазы конфликта именно в таком ключе — через отступление Вооружённых сил Украины с восточных территорий. В Киеве, однако, не уточняют, кто именно установил этот дедлайн и какова официальная реакция на него.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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