Владимир Зеленский должен «уже сегодня» принять решение о выводе украинских войск с территории Донбасса, хотя сделать это следовало ещё накануне. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавно сделанное главой киевского режима заявление о том, что Россия дала Украине два месяца на отвод ВСУ.

«Что касается двух месяцев, здесь дело не в двух месяцах. Зеленский должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой Народной Республики», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что этот вопрос поднимался неоднократно. Песков подчеркнул, что экс-юморист должен был взять на себя ответственность и принять такое непростое решение «ещё вчера».

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что Киеву установили временные рамки для вывода войск из Донбасса. По его словам, речь идёт о двух месяцах, в течение которых должен быть реализован этот сценарий. Он отметил, что Россия и западные партнёры видят завершение горячей фазы конфликта именно в таком ключе — через отступление Вооружённых сил Украины с восточных территорий. В Киеве, однако, не уточняют, кто именно установил этот дедлайн и какова официальная реакция на него.