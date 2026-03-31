Зеленский: Россия дала ВСУ два месяца на вывод войск из Донбасса

Владимир Зеленский заявил, что Украине якобы обозначили срок для вывода войск с Донбасса. По его словам, речь идёт о двух месяцах, в течение которых должен быть реализован такой сценарий.

«Пока то, что хочет Россия, и то, что говорят нам партнёры, они видят окончание войны, или горячей стадии войны, когда Украина выйдет с востока. Вопрос в том, что уже новые сроки… У Украины есть два месяца, чтобы выйти, и тогда война закончится», — сказал главарь киевского режима.

Зеленский также добавил, что в случае невыполнения этих условий ситуация может измениться. По его утверждению, тогда будут предложены другие параметры возможного соглашения. При этом он не уточнил, готова ли Украина обсуждать такие предложения

Ранее Зеленский заявил о провале переговоров Украины и США в Майами. По словам украинского главаря, в окружении Дональда Трампа могут рассматривать уступки территорий как единственный путь завершения конфликта. Он отметил, что его «тревожит однобокость такого подхода».

Напомним, Киев утверждает, что Вашингтон готов обсуждать гарантии безопасности, однако выдвинул условие — вывод украинских войск из Донбасса. В США отрицают, что ситуация обстоит именно таким образом. Госсекретарь Марко Рубио прямо назвал слова Зеленского ложью.