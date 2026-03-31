Зеленский заявил о провале переговоров Украины и США в Майами

Встреча украинской делегации с представителями Белого дома в Майами завершилась без ощутимого прогресса. Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью Axios, выразив опасения по поводу позиции американской стороны.

По словам украинского главаря, в окружении Дональда Трампа могут рассматривать уступки территорий как единственный путь завершения конфликта. Он отметил, что его «тревожит однобокость такого подхода».

«Меня беспокоит, что они видят только один способ это сделать. <...> Почему мы должны за это платить? <...> Они не видят другого способа, кроме как вывести украинские войска с нашей территории», — заявил Зеленский.

В Киеве также отмечают, что отсутствие прогресса в мирном урегулировании связано с переключением внимания Вашингтона на эскалацию вокруг Ирана. Ранее украинский главарь уже заявлял, что США увязывают предоставление гарантий безопасности с отводом войск из Донбасса.

В Кремле, комментируя ситуацию с территориями, неоднократно подчёркивали, что для прекращения боевых действий украинским подразделениям необходимо покинуть ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Переговоры Вашингтона и Киева состоялись в Майами (штат Флорида) 21-22 марта. В состав американской делегации вошли спецпредставитель президента Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) управления служб общего назначения (GSA) Джош Грюнбаум, а также старший советник Госдепа по вопросам политики Крис Карран. Украинскую сторону представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов*, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и первый заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Кислица.

Как отметил Уиткофф, встреча во Флориде носила конструктивный характер. Основное внимание на переговорах было уделено проработке оставшихся вопросов и их урегулированию в целях выхода на всеобъемлющее мирное соглашение. Он также подтвердил намерение продолжать взаимодействие в том же ключе.

Переговорный процесс между Россией и Украиной при посредничестве США был приостановлен на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В Кремле связали паузу в контактах со сменой приоритетов американской стороны. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры возобновятся после того, как будут согласованы графики с США, и в Москве рассчитывают, что пауза окажется временной.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.