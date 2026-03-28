Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что Киев чувствует себя посредником в дипломатическом процессе, а не непосредственным участником конфликта.

«Такое ощущение, что мы посредники в этом процессе, а не сторона в конфликте», — написал Зеленский.

По его словам, причина в том, что украинская сторона настаивает на трёхсторонней встрече. Однако американская делегация не готова покидать США из-за войны на Ближнем Востоке, а Россия, «может вести переговоры везде, кроме Америки».