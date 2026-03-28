Зеленский заявил, что Украина ощущает себя посредником в переговорах с Россией
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou
Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что Киев чувствует себя посредником в дипломатическом процессе, а не непосредственным участником конфликта.
«Такое ощущение, что мы посредники в этом процессе, а не сторона в конфликте», — написал Зеленский.
По его словам, причина в том, что украинская сторона настаивает на трёхсторонней встрече. Однако американская делегация не готова покидать США из-за войны на Ближнем Востоке, а Россия, «может вести переговоры везде, кроме Америки».
Ранее Турция выразила готовность вновь стать площадкой для переговоров, а российская сторона неоднократно подчеркивала, что открыта к диалогу, но с учётом своих интересов и реалий на месте. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, сообщил, что Москва ожидает возобновления переговорного процесса по украинскому вопросу, как только для этого сложатся подходящие условия. По его словам, российская сторона сохраняет открытость и поддерживает связь с американскими коллегами, а отсутствие оперативных результатов не говорит о снижении заинтересованности в дипломатическом решении.
