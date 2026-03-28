28 марта, 13:39

В администрации Эрдогана надеются на продолжение переговоров по Украине в апреле

Вид на Стамбул. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

В Турции надеятся на возобновление переговорного процесса по Украине в апреле, но пока не получали конкретных предложений от сторон. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Свою готовность организовать эти переговоры мы уже объявили. Мы готовы», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на проведение нового раунда переговоров по Украине, как только позволят обстоятельства. По его словам, Россия сохраняет открытость и продолжает контакты с американскими партнёрами, а отсутствие быстрого прогресса не свидетельствует о потере интереса к дипломатическому урегулированию.

