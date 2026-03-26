Кремль рассчитывает на проведение нового раунда переговоров по Украине

Россия рассчитывает, что новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта состоится, как только позволят обстоятельства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Напротив, мы сохраняем свою открытость, мы находимся в контактах с американцами, и мы рассчитываем на проведение следующего раунда переговоров, как только позволят обстоятельства», — подчеркнул представитель Кремля.

В Кремле также отметили, что отсутствие быстрого прогресса по ключевым вопросам не говорит о потере интереса Москвы к дипломатическому треку. Российская сторона продолжает поддерживать контакты с американскими партнёрами.