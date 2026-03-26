Кремль рассчитывает на проведение нового раунда переговоров по Украине
Россия рассчитывает, что новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта состоится, как только позволят обстоятельства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Напротив, мы сохраняем свою открытость, мы находимся в контактах с американцами, и мы рассчитываем на проведение следующего раунда переговоров, как только позволят обстоятельства», — подчеркнул представитель Кремля.
В Кремле также отметили, что отсутствие быстрого прогресса по ключевым вопросам не говорит о потере интереса Москвы к дипломатическому треку. Российская сторона продолжает поддерживать контакты с американскими партнёрами.
Ранее пресс-секратерь президента Дмитрий Песков опроверг публикации о том, что мирное соглашение было близко в феврале, но Россия якобы утратила интерес после событий вокруг Ирана. В Кремле назвали такие утверждения ложными измышлениями.
